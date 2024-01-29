Минобороны России заявило, что ночью средствами ПВО был уничтожен в воздухе и перехвачен 21 украинский беспилотник. По данным ведомства, 11 БПЛА сбили над Крымом, пять БПЛА — над Белгородской областью, три — над Брянской областью, по одному — над Калужской и Тульской областями.

Так называемый «губернатор Севастополя» Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО сбили БПЛА над акваторией в районе Бельбека. Спасательная служба не зафиксировала повреждений инфраструктуры. В Брянской области также никто не пострадал.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что беспилотник сбили на окраине Калуги. Обломки БПЛА упали на крышу технической нежилой постройки, возгораний и пострадавших нет.