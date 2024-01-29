Налет беспилотников на Россию обновлено 09:55
Минобороны России заявило, что ночью средствами ПВО был уничтожен в воздухе и перехвачен 21 украинский беспилотник. По данным ведомства, 11 БПЛА сбили над Крымом, пять БПЛА — над Белгородской областью, три — над Брянской областью, по одному — над Калужской и Тульской областями.
Так называемый «губернатор Севастополя» Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО сбили БПЛА над акваторией в районе Бельбека. Спасательная служба не зафиксировала повреждений инфраструктуры. В Брянской области также никто не пострадал.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что беспилотник сбили на окраине Калуги. Обломки БПЛА упали на крышу технической нежилой постройки, возгораний и пострадавших нет.
* * * 08:53
Российская система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над Брянской областью. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Навлинского района силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет», - утверждает Богомаз.
По словам губернатора, оперативные и экстренные службы работают на месте.