Варианты ждут одобрения президента Джо Байдена, сказали собеседники издания. Удары начнутся спустя пару дней, после того как он даст согласие, и будут нанесены волнами по нескольким целям.

США рассматривают возможность ответить на нападение на свою военную базу в Иордании, атаковав иранский персонал в Сирии или Ираке либо иранские военно-морские объекты в Персидском заливе, сообщает Politico со ссылкой на источники.

Экс-начальник штаба ЦРУ и Пентагона Джереми Баш в беседе с Politico отметил, что все предыдущие меры сдерживания не оказали достаточного эффекта на Тегеран, «поэтому эскалация неизбежна».

Еще один собеседник издания – бывший участник мирных переговоров США по Ближнему Востоку – Аарон Дэвид Миллер сказал, что ответ США сопряжен с риском «спровоцировать настоящую региональную войну». «Они знают, что Иран не может позволить себе прямой конфликт с Соединенными Штатами, но это может полностью натравить «Хезболлу» на Израиль или американские активы, и это может привести к раскручиванию спирали», — предупредил он.

Телеканал CNN со ссылкой на источники передает, что реакция США на атаку беспилотников по американской военной базе в Иордании может оказаться более мощной, чем предыдущие ответные атаки в Ираке и Сирии. При этом Пентагон и Белый дом стараются сохранить свои планы в тайне. Президент США Джо Байден, пишет CNN, оказался под возрастающим давлением после атак базы в Иордании. Некоторые республиканцы требуют прямого ответного удара США в сторону Ирана, попытавшего атаковать около 160 объектов в Сирии и Ираке с октября, после чего пострадали около 120 американских военных.

По словам источников, администрация Байдена рассматривает нанесение ударов по группировкам иранских боевиков в Ираке, Сирии или обеих странах. Еще один вариант — «наступательная кибератака». При этом, как отмечает CNN, за последние месяцы США неоднократно атаковали склады оружия представителей иранских группировок в Ираке и Сирии, однако «это не остановило боевиков».

28 января Центральное командование США сообщило об атаке неизвестного беспилотника по базе Tower 22 на северо-востоке Иордании, рядом с границей с Сирией. В результате были убиты трое военнослужащих, 34 ранены. Байден заявил, что нападение «было совершено радикальными группировками боевиков, поддерживаемыми Ираном, действующими в Сирии и Ираке». Тегеран отвергал обвинения, указав, что не имеет отношения к атаке, а «группы сопротивления в регионе» якобы не подчиняются его приказам.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что США не смогли отразить атаку беспилотника на базу, поскольку в это же время туда возвращался американский дрон. Это создало путаницу — не было ясно, какой из БПЛА является американским. Со слов собеседников издания, атаковавший базу аппарат был запущен из Ирака ополчением, поддерживаемым Ираном.