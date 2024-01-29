Евросоюз решил, что делать с замороженными активами РФ

Постпреды Евросоюза согласились с предложением Еврокомиссии использовать доходы от замороженных активов РФ для помощи Украине. Об этом сообщило председательство Бельгии в Совете ЕС.

Ранее в январе агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что в ЕС успешно идет работа над планом введения налога на прибыль от замороженных активов РФ. В то же время агентство уточняло, что группа стран, в том числе Германия, дала четко понять, что они выступают против конфискации самих российских активов.

По данным СМИ, более 200 млрд евро заблокированных активов России находятся в ЕС, причем значительная часть - в Бельгии у международного депозитария Euroclear.

ЕС в марте 2022 года принял решение заморозить российские активы в странах Евросоюза. В октябре 2023 года власти Бельгии объявили, что создадут фонд для Украины в 1,7 млрд евро за счет налогообложения доходов от активов РФ.