Суть конфликта проста и общеизвестна: Будапешт не дает утвердить многолетний бюджет ЕС, в котором заложены 50 млрд евро финансовой помощи Украине. Без этих денег шансы Киева успешно противостоять агрессии Кремля резко снизятся, особенно с учетом того, что главный источник военной помощи - американский - пока «завис» из-за внутриполитических склок в Вашингтоне.

А главное – кого? Руководителя страны, вся экономика которой завязана на европейский рынок и весь ее экспорт идет через границу в соседние страны. Ведь по данным Еврокомиссии, на торговлю внутри ЕС приходится 78% экспорта Венгрии (Германия – 28%, Румыния, Словакия, Австрия и Италия – по 5%). Еще 3% на США и столько же на Великобританию.

Особенно если их до этого состояния довести – а Орбан именно что довел. «Терпению ЕС приходит конец», - утверждают хорошо информированные источники в Брюсселе. – «В конце концов, что мы за союз, если допускаем подобное отношение к себе».

Но вопреки распространенному заблуждению, в Брюсселе сидят отнюдь не мягкотелые слабаки, которыми можно вертеть и испытывать их терпение своими капризами до бесконечности. Когда надо – они умеют действовать жестко и напористо, отбрасывая в сторону всяческую политкорректность.

В такой ситуации особо не подиссидентствуешь, даже если очень хочется потрафить своему другу из Москвы. И где-то в кабинетах бюрократии Евросоюза появился документ, в котором предлагается полностью перекрыть доступ Венгрии к десяткам миллиардов евро общеевропейских программ. А еще лишить страну помощи ЕС и ее статуса «инвестиционно привлекательной». Что может привести к обвалу национальной валюты и резкому увеличению стоимости заимствований для местных компаний в европейских финансовых учреждениях.

Почти сразу же этот план кто-то преднамеренно слил в средства массовой информации. После чего уже через пару дней курс форинта к евро действительно снизился, а цены на венгерские облигации упали.

Официальные представители ЕС сейчас говорят, что слитый в масс-медиа план – всего лишь техническая записка справочного характера. Дескать, ничего серьезного, просто игра умов группы чиновников. Но отчего-то это «невинное эпистолярное упражнение» уже поддержали несколько стран-членов ЕС, охарактеризовавших его как «значительную и необходимую эскалацию в борьбе с самым пророссийским членом Евросоюза».

Словом, все, кому надо, все правильно поняли. И в первую очередь, сам премьер Орбан. В Евросоюз тут же прилетела телеграмма из Будапешта, в которой утверждалось, что венгерского премьера «не так поняли», что он совсем не против использования бюджета ЕС для финансирования помощи Украине в размере 50 миллиардов евро на ближайшие 4 года. И единственное, на чем он настаивал, чтобы эта сумма ежегодно пересматривалась. И венгерская сторона имела бы при этом пересмотре право вето.

Но в Брюсселе, по всей видимости, «закусили удила» и, судя по всему, не намерены предоставлять Венгрии этот рычаг давления, который бы она использовала в вопросах предоставления помощи ЕС ей самой. В руководстве Евросоюза твердо намерены поставить Орбана на место и объяснить ему, что есть вещи, с которыми играться нельзя.

Интенсивные переговоры между ЕС и Будапештом в преддверии 1 февраля еще продолжаются, но уже сейчас понятно, что Венгрия сдала свои позиции и сейчас просто старается сохранить лицо. Судя по всему, если не произойдет ничего непредвиденного, Европе удалось преодолеть позицию «лучшего европейского друга Путина» в чувствительных для нее вопросах помощи Украине. А заодно и избежать внутреннего кризиса в ЕС.