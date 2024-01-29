Мобильная служба Kontakt идет в ваш регион
Сеть магазинов Kontakt теперь открывает двери радости для вас в любом регионе по вашему желанию.Так, сеть планирует стать доступной по всему Азербайджану благодаря своей мобильной службе.
Первой счастливой остановкой сети стал Имишлинский район, где местные жители смогли приобрести все необходимое для себя и своего дома как наличными, так и в рассрочку.
Теперь ваша очередь! Выберите следующий радующий адрес, оставив комментарий под публикацией сети:
https://www.instagram.com/p/C2ohQPQpmk1/
Напомним, Kontakt стала первой сетью магазинов электроники, осуществившей доставку в освобожденные районы от оккупации страны - в Карабах. Указанная услуга действует до сих пор и охватывает Лачинский, Зангиланский, Губадлинский и Джебраильский районы Карабаха.
Kontakt является официальным дистрибьютором более 40 международных брендов, таких как Samsung, LG, Bosch, Tefal, Huawei, Sony, Panasonic, Delonghi Group, Electrolux, Thomas, Beurer, Bang&Olufsen, Karcher, Beko, H Gala, Cassore, Schafer, TAÇ, Simge mobilya, и эксклюзивным дистрибьютором таких мировых брендов, как Scafer, Oppo, Toshiba, Intel, Black&Decker, Hoffmann, Blackview, Kieslect, Etias, Viper, Dark Project, Blizzard, SBS, Energy Sistem, Defunc и Urbanista, а также официальным центром продаж бренда Apple. Сеть планирует в этом году расширить данный список, начав сотрудничество с другими мировыми брендами.