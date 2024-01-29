Мобильная служба Kontakt идет в ваш регион

Сеть магазинов Kontakt теперь открывает двери радости для вас в любом регионе по вашему желанию.Так, сеть планирует стать доступной по всему Азербайджану благодаря своей мобильной службе.

Первой счастливой остановкой сети стал Имишлинский район, где местные жители смогли приобрести все необходимое для себя и своего дома как наличными, так и в рассрочку.