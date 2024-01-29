Третий за неделю: Северная Корея снова запустила крылатые ракеты

По данным военных, пуск произвели около 7:00 по местному времени с западного побережья Корейского полуострова. Количество ракет не уточняется.

Это третий подобный пуск, произведенный КНДР с 24 января. В тот день северокорейские военные запустили несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря, сообщал южнокорейский объединенный комитет.

Позднее в Главном управлении ракетостроения КНДР заявили, что провели первый испытательный запуск стратегической крылатой ракеты нового типа «Пульхвасар-3-31», находящейся в разработке. В ведомстве подчеркнули, что испытания «не оказали никакого влияния на безопасность окружающих стран».

Утром 28 января южнокорейские военные сообщили, что КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Японского моря, предположительно, из района портового города Синпхо в провинции Южный Хамгён.

Утром 29 января Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) подтвердило проведение испытаний. В сообщении говорилось, что две ракеты запустили с подводной лодки. Испытаниями руководил лидер КНДР Ким Чен Ын. Обе ракеты пролетели около двух часов над Японским морем и «точно поразили цель на острове», писало ЦТАК.