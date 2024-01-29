Третий за неделю: Северная Корея снова запустила крылатые ракеты
Северная Корея вновь провела испытание крылатых ракет, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
По данным военных, пуск произвели около 7:00 по местному времени с западного побережья Корейского полуострова. Количество ракет не уточняется.
Это третий подобный пуск, произведенный КНДР с 24 января. В тот день северокорейские военные запустили несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря, сообщал южнокорейский объединенный комитет.
Позднее в Главном управлении ракетостроения КНДР заявили, что провели первый испытательный запуск стратегической крылатой ракеты нового типа «Пульхвасар-3-31», находящейся в разработке. В ведомстве подчеркнули, что испытания «не оказали никакого влияния на безопасность окружающих стран».
Утром 28 января южнокорейские военные сообщили, что КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Японского моря, предположительно, из района портового города Синпхо в провинции Южный Хамгён.
Утром 29 января Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) подтвердило проведение испытаний. В сообщении говорилось, что две ракеты запустили с подводной лодки. Испытаниями руководил лидер КНДР Ким Чен Ын. Обе ракеты пролетели около двух часов над Японским морем и «точно поразили цель на острове», писало ЦТАК.