Отличная возможность стать владельцем автомобиля ŠKODA!

Центр Škoda в Баку радует своих клиентов великолепной акцией.

В рамках данной акции клиенты, предпочитающие европейский комфорт, могут приобрести автомобили Škoda без первоначального взноса, а также со скидкой до 3000 AZN и на выгодных условиях внутреннего кредита со сроком до 5 лет.

Центр Škoda в Баку предоставляет 3-летнюю гарантию или гарантию до 100.000 км на все автомобили.

Кроме того, при покупке автомобилей возможен бартер, обмен старого автомобиля на новый.

С этой акцией Škoda предлагает клиентам не только комфортные и высококачественные европейские автомобили, но и делает их более доступными.

В настоящее время в Центре Škoda в Баку в продаже имеются модели KAMIQ, OCTAVIA, SUPERB, KAROQ и KODIAQ.

Теперь инновационный дизайн Škoda, надежная технология двигателя и превосходные удобства доступны вам без начального взноса и с привлекательной скидкой.

Эта акция идеально подходит для семей, бизнесменов и молодежи.

Акция действительна до 29 февраля 2024 года. Чтобы воспользоваться этим предложением, посетите Центр Škoda в Баку по адресу: проспект Бабека, 74.

Следует отметить, что официальным дистрибьютором автомобилей Škoda в Азербайджане является компания SKAZ Autohouse, входящая в состав SR GROUP MMC. S

R GROUP обладает большим опытом в автомобильной отрасли с 1996 года и успешно ведет бизнес в различных секторах. Каждый из брендов, которыми владеет SR Group MMC в этой области, успешно зарекомендовал себя как один из лидеров на рынке в своем сегменте.

Для получения подробной информации достаточно позвонить по короткому номеру *5544.

Либо перейти по ссылке ниже на официальный сайт компании: ŠKODA Azərbaycan Rəsmi Mərkəzi | Škoda.az

Адрес: проспект Бабека, 74.

Тел: *5544

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