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За последние два десятилетия авиаперевозки в Азербайджане вышли на новый уровень развития, став символом передовых технологий и прогресса. Благодаря вниманию и заботе президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева гражданская авиация страны претерпела существенные трансформации, превратившись в современную, динамичную и перспективную отрасль. С 2003 года данная сфера в Азербайджане вступила в новый этап интенсивного развития под руководством главы государства.

Обновление авиапарка, расширение маршрутной сети С 2005 по 2015 год ЗАО Azerbaijan Airlines (AZAL) расширило свой авиапарк, пополнив его такими самолетами, как Airbus A319, Boeing 767-300ER, Airbus A340-500, Embraer 190, Embraer 170 и Boeing 787-8 Dreamliner. В начале 2023 года AZAL приступил к выполнению полетов на трех новых самолетах Airbus A320neo. В апреле того же года авиакомпания подписала контракты с Airbus и Boeing на поставку еще 20 воздушных судов – 12 Airbus A320neo и 8 Boeing 787. Планируется, что введение в эксплуатацию новых самолетов будет осуществляться поэтапно. Также в результате нового сотрудничества по лизингу самолетов с авиакомпанией GetJet парк AZAL пополнился тремя Airbus A320.

С 2010 года на базе Национальной академии авиации функционирует Центр подготовки пилотов. Центр состоит из отделов по Теоретической и Практической подготовке. В отделе Практической подготовки размещены летные симуляторы, играющие ключевую роль в обучении и подготовке высококвалифицированных пилотов гражданской авиации. Так, в Центре осуществляется подготовка пилотов для самолетов Airbus A320/A319, Boeing 757/767, Embraer E190, ATR-42/72, а также вертолетов Mi-8AMT. Применение современных инноваций авиационной науки и техники в авиатренажере обеспечивает наивысший уровень D в данной области, подтвержденный международными организациями. Развитие маршрутной сети остается одним из приоритетных направлений для AZAL. За период с 2003 по 2023 год общее количество маршрутов авиакомпании к концу 2023 года выросло до 57. Стратегия и цифровое развитие AZAL В декабре 2022 года AZAL заключил соглашение с международной консалтинговой компанией McKinsey с целью разработки стратегического плана развития. Этот план, охватывающий период с 2023 по 2030 годы, включает множество аспектов, к примеру, унификация авиапарка, расширение маршрутной сети, создание эффективной системы координации рейсов. 2022 год стал для AZAL знаковым по сравнению с предыдущими годами. В прошлом году AZAL добился значительного успеха, впервые отметив чистую прибыль в своих финансовых отчетах. Авиакомпания также успешно выполнила множество обязательств перед иностранными и местными кредиторами. В августе 2021 года AZAL перешел на новую систему Amadeus SRM (Amadeus Segment Revenue Management) с целью оптимизации операционной деятельности и увеличения прибыли в рамках корпоративной стратегии внедрения современных цифровых решений. В 2023 году AZAL активно интегрировал передовые цифровые решения для повышения комфорта пассажиров. Обновленный веб-сайт и мобильное приложение значительно улучшили взаимодействие с клиентами, обеспечивая более удобное планирование поездок. Одновременно, авиакомпания уделяла внимание развитию CRM-системы (управление взаимоотношениями с клиентами), учитывающей индивидуальные потребности пассажиров, что улучшает их удовлетворенность и качество обслуживания.

Реконструкция и строительство новых аэропортов Одним из значимых событий в первые годы правления главы государства стало присвоение международного статуса Нахчыванскому аэропорту в апреле 2004 года. В 2016 году были проведены работы по модернизации международного аэропорта в Нахчыване, включая установку телескопических трапов — инновационного технического решения, способствующего повышению эффективности авиационной деятельности. В 2006 году был проведен полный ремонт международного аэропорта в Гяндже, что привело к значительному улучшению инфраструктуры и повышению уровня обслуживания пассажиров. В 2009 году аэропорты в Ленкорани и Загатале также получили международный статус после реконструкции. Еще одним важным этапом в развитии авиационной инфраструктуры страны стало строительство аэропорта в Габале и признание его в 2012 году международным. 23 апреля 2014 года был открыт новый аэровокзальный комплекс Международного аэропорта Гейдар Алиев, фундамент которого был заложен в 2011 году при участии президента Ильхама Алиева. Этот терминал способен обслуживать 6 миллионов пассажиров в год. Общая пропускная способность бакинского аэропорта, который является главными воздушными воротами Азербайджана, составляет 9 миллионов пассажиров.

Согласно указанию президента Ильхама Алиева относительно создания необходимой инфраструктуры в рамках строительных работ в Карабахе, в 2021 году был успешно завершен и введен в эксплуатацию международный аэропорт в Физули. Этот аэропорт, являющийся воздушными воротами Карабаха, был построен за рекордно короткий срок — всего 8 месяцев. Кроме того, в октябре 2022 года также состоялось открытие международного аэропорта в Зангилане. После продолжительного затишья вновь начали передаваться радиопозывные сигналы национальных навигационных систем в небе над Карабахом. Первыми данные сигналы приняли самолеты Национального перевозчика Азербайджана AZAL. Также начиная с 2021 года, активно ведется строительство международного аэропорта в Лачине, который станет девятым аэропортом в стране и третьим аэропортом на освобожденных территориях.

AZANS – гарант безопасности в небе Кроме того, что AZAL является ведущей авиакомпанией, её также признали одной из самых безопасных в мире. Управление воздушным движением «Азераэронавигация» (AZANS) является одним из залогов еe безопасности. AZANS, входящий в состав ЗАО Azerbaijan Airlines, на высоком уровне отвечает требованиям всех международных авиационных организаций. УВД «Азераэронавигация» (AZANS) при AZAL является органом, ответственным за авиационное обслуживание полетов в воздушном пространстве Азербайджана. Если обратить внимание на деятельность AZANS, то в 2022 году УВД было признано одним из надежных провайдеров аэронавигационного обслуживания в мире в номинации CANSO Global Safety Achievement Award. AZANS вошел в список топ-5 самых надежных поставщиков аэронавигационных услуг в мире. Помимо Азербайджана, в этом списке также упоминаются США, Аргентина, Таиланд и Новая Зеландия.

Следует отметить, что рост транзитных рейсов через воздушное пространство страны в пиковые месяцы составил 260%. На сегодняшний день «Азераэронавигация» ежемесячно обслуживает в среднем 15 тысяч транзитных рейсов в воздушном пространстве Азербайджана. Это вновь подтверждает, что воздушное пространство Азербайджана привлекательно для иностранных авиакомпаний. Кроме того, Азербайджан активно расширяет сотрудничество с EUROCONTROL в области организации воздушного движения и планирования транзитных рейсов через страну. Награды и достижения Под руководством президента Ильхама Алиева гражданская авиация Азербайджана стала ярким примером постоянного развития. В 2015 году Международный аэропорт Гейдар Алиев и авиакомпания Azerbaijan Airlines были удостоены «4 звезд» от Skytrax, влиятельной британской консалтинговой компании. В 2018 году аэропорт достиг авторитетных «5 звезд» по этому же рейтингу и успешно подтвердил его в 2020 году. Авиакомпания подтвердила свой рейтинг в 2018 и 2020 годах. В 2020 году бакинский аэропорт стал первым в мире, перешедшим на облачные технологии. Год спустя он получил высшую оценку по безопасности в период пандемии COVID-19. С 2017 по 2022 год Международный аэропорт Гейдар Алиев многократно возглавлял рейтинг лучших аэропортов Центральной Азии и СНГ, получая заслуженные награды в различных категориях. В 2018 году AZAL был удостоен звания «Лучшая региональная авиакомпания в Центральной Азии и Индии» от Skytrax, в 2022 году – одержал победу в номинации «Лучшая региональная авиакомпания Центральной Азии и СНГ». В 2020 году авиакомпания была признана самой пунктуальной авиакомпанией Европы по версии авиационного аналитического справочного издания Official Airline Guide (OAG). С 2008 года AZAL успешно проходит аудит по эксплуатационной безопасности (IOSA) Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Последний из них был проведен в 2023 году, что является подтверждением надежности и высокого уровня безопасности авиаперевозчика в авиатранспортной отрасли.