Запад нашел замену Пашиняну

Отношения между секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном и членами правящей партии перешли в область напряженного недоверия, в партии уже нет теплого отношения к своему прозападному соратнику, поскольку Григорян в какой-то момент отделился от команды и пришел на передний план, пишет газета «Грапарак».

Все заметили, что Армен Григорян, отрицающий свое карабахское происхождение, выделяется Западом из членов партии и даже считается преемником Никола Пашиняна. И если Пашинян не выполнит требования Запада, откажется подписать соглашение и не будет проводить четкую политику в отношении России, то не исключено, что его заменит Григорян, который без колебаний и с большим удовольствием будет реализовывать свои планы, отмечает газета.

В статье подчеркивается, что согласно полученной информации во внутрипартийных дискуссиях правящей партии, если поначалу Пашинян не воспринял этот сценарий всерьез, то теперь его начала беспокоить самостоятельная игра Армена Григоряна с Западом.