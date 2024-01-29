Кандидаты в президенты Финляндии поспорили, будут ли отвечать на звонок Путина

В Финляндии между экс-премьером Атлександром Суббом и бывшим министром иностранных дел Пеккой Хаависто, которые претендуют на пост президента, состоялась дискуссия о том, отвечать ли на звонок главы Кремля Владимира Путина. Это произошло в эфире программы A-Studio финского вещателя Yle.

Как выяснилось, Стубб и Хаависто имеют разные взгляды относительно того, отвечать ли на звонок Путина, если тот позвонил бы для поздравления с избранием.

В частности, Стубб подчеркнул, что если бы Путин позвонил бы с поздравлениями, телефон звонил бы очень долго. "Я бы не отвечал. Путин использовал бы это как какую-то пропаганду. Сейчас мы не имеем никаких отношений с Россией", – сказал он.

В отличие от своего соперника Хаависто отметил, что поднял бы трубку. "Когда звонит глава государства, мы отвечаем. Я бы не отдал телефон уборщице в президентском дворце. Я бы ответил и принял поздравления", – сказал он.

В то же время Хаависто исключил возможность любой политической дискуссии без координации.