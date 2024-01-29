Согласно публикации, пока Россия переводит свою экономику на военные рельсы, Украина сталкивается с необходимостью мобилизовать сотни тысяч новобранцев, а также с проблемами с помощью от союзников. В это время американские избиратели все больше расходятся во мнениях, сможет ли Украина вернуть захваченные территории.

Президент Украины Владимир Зеленский идет на большой риск, чтобы переломить ход войны и сохранить свои политические позиции внутри страны, говорится в статье, опубликованной в британской Time.

Издание пишет, что, даже если Украине удастся мобилизовать еще 500 тысяч военнослужащих, это не поможет в войне против России с гораздо большим населением и экономикой. Поэтому украинские власти пытаются расширить собственное оборонное производство, в частности, беспилотных летательных аппаратов, которые могут поражать цели в РФ.

Журналисты отмечают, что сейчас возросла вероятность убийств российских чиновников, связанных с войной, а также частых атак БПЛА и ракет по оккупированному Крыму и российской военной и экономической инфраструктуре. Кроме того, под ударом могут оказаться нефтяные и зерновые объекты в Черном море, а также Крымский мост.

В Time пишут, что атаки на территорию РФ «являются скорее признаком опасений Украины, чем ее силы». Отмечается, что у Киева появились новые причины сомневаться в стойкости поддержки Запада, от которой будет зависеть победа Украины.

«Даже если Конгресс одобрит увеличение военной помощи на 2024 год, это, вероятно, будет последним пакетом помощи Вашингтона до окончания ноябрьских выборов. Если победит Дональд Трамп, украинцы знают, что он резко сократит помощь. Перспективы в Европе лишь немногим лучше. Бюджетные проблемы Германии, растущая венгерская оппозиция и отсутствие руководства ЕС затруднят восполнение дефицита военной помощи со стороны Вашингтона в среднесрочной перспективе», - говорится в статье.

«Вот почему Киев быстро становится все более отчаянным. Он делает все возможное, чтобы расширить внутреннее оборонное производство, особенно беспилотников для боевых действий и поражения целей внутри России», - пишет Time.

Журналисты предполагают, что Украина будет проводить более агрессивные атаки по целям внутри России и на оккупированных территориях: «Это означает более высокую вероятность целенаправленных убийств российских чиновников, связанных с войной, а также частые удары беспилотников и ракет по Крыму, а также по российской военной и экономической инфраструктуре, возможно, включая нефтяные и зерновые объекты на Черном море, что может снова подорвать глобальные рынки. Новые нападения также вероятны на мосту через Керченский пролив, который соединяет Крым с материковой частью России. Это, в свою очередь, спровоцирует более интенсивные атаки России на украинские города. Любая из этих атак сопряжена с риском возмездия со стороны (президента РФ Владимира) Путина, что приведет к более непосредственному вовлечению НАТО в конфликт», - отмечают журналисты.

Они добавляют, что ни Россия, ни НАТО не хотят такого расширения конфликта. «Но войны начинают жить своей собственной жизнью, особенно когда один из ключевых игроков – в данном случае Зеленский – становится непредсказуемым игроком, за которым теперь нужно следить», - отмечается в статье.