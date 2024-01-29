LeapMotor запустил кампанию по продаже электромобилей без первоначального взноса!

10:47

Один из ведущих брендов по продажам электромобилей в Азербайджане, LeapMotor, запускает новую уникальную кампанию. В рамках этой кампании LeapMotor впервые предлагает свою полностью электрическую модель C11 без первоначального взноса и с выгодными условиями банковского кредита - с годовой ставкой 10% на срок до 5 лет, делая автомобили более доступными для водителей. Все электромобили LeapMotor, включая модель C11, предлагаются с привлекательным пакетом гарантий. Гарантия на 6 лет или до 120 000 километров подчеркивает доверие LeapMotor к своим автомобилям и приверженность устойчивому развитию. Компания предлагает так же покупку на бартерной основе.

Кампания, действующая до 29 февраля 2024 года, не только предлагает выгодные условия продажи, но и дает водителям возможность сделать шаг к более зеленому будущему и образу жизни, гармоничному с окружающей средой. В сочетании с более низкими затратами на обслуживание электромобилей и экономией, это предложение становится еще более привлекательным выбором для водителей. Те, кто хочет лично испытать вождение будущего, могут приехать в центр LeapMotor расположенный по адресу, Проспект Бабека, «Бабек Плаза», и присоединиться к тест-драйвам. Посетив наш центр, вы сможете оценить инновационные функции автомобилей.