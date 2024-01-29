Премьер Японии обвиняет Россию и Северную Корею

Премьер-министр Японии Фумио Кисида обвинил Россию и Северную Корею в ухудшении ситуации с ядерным разоружением в мире.

«Ситуация вокруг ядерного разоружения становится все более и более серьезной из-за ядерной угрозы со стороны России и развития ядерных и ракетных технологий Северной Кореи», - цитирует ТАСС премьера Японии.

Кисида заверил, что Япония продолжит прилагать усилия на пути к созданию безъядерного мира. По мнения главы правительства, за основу в этом случае можно взять концепцию под названием «Хиросимский план действий», представленную в 2022 году. В ней подчеркивается важность неприменения ядерного оружия. Концепция также содержит требование к государствам, обладающим ядерным оружием, раскрывать информацию о состоянии производства ядерных материалов.