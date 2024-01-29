Армянская оппозиция видит «спасение» в России и Иране

Армения должна заключить новое военно-политическое соглашение с Россией для «сохранения» своей государственности, считает бывший вице-спикер армянского парламента, член правления Республиканской партии экс-президента Армении Сержа Саргсяна Эдуард Шармазанов.

«Для сохранения государства необходимо четкое обозначение внешнеполитического вектора национально-государственными силами и деятелями, декларация курса на заключение нового, более тесного военно-политического союза с Российской Федерацией, а также развитие дружественных отношений с Ираном», - цитирует ТАСС Шармазанова.

Он добавил, что оппозиционные силы должны защищать «христианские и традиционные ценности» и объединиться ради общей цели.