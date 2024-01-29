Токио готов к миру

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в рамках пленарного заседания нижней палаты парламента заявил о готовности Токио заключить мирный договор с Москвой. При этом японская сторона будет продолжать придерживаться политики антироссийских санкций.

«В японо-российских отношениях сложилась тяжелая ситуация, однако Япония по-прежнему твердо привержена курсу, направленному на решение территориального вопроса и заключение мирного договора», - заявил глава правительства.

Тем не менее Кисида добавил, что Япония продолжит активно продвигать санкции против России, а также поддерживать Украину.