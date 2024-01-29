Экстренная посадка самолета: заявление Бакинского аэропорта
Капитан воздушного судна авиакомпании Swiss International Air Lines, выполнявшего рейс по маршруту Цюрих - Сингапур, направил в Международный аэропорт Гейдар Алиев запрос на экстренную посадку.
Как сообщили в пресс-службе аэропорта, причиной стало резкое ухудшение самочувствия пассажира на борту (инсульт).
Самолет Boeing 777 благополучно приземлился в аэропорту Баку в 06:53 по местному времени.
Сразу после посадки пассажира передали бригаде скорой помощи, которая доставила его в одну из бакинских клиник.