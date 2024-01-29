Преступление и наказание в Гяндже

Как сообщает haqqin.az, Сеймур Салаев вместе с Шахриятом Гириным, христианином по вероисповеданию, в апреле 2008 года как-то раз отправились в русскую православную церковь в Гяндже. Ожидая во дворе церкви, пока приятель закончит молиться, Салаев обратил внимание на 68-летнюю Надежду Назарли, на которой были дорогие ювелирные украшения.

Спустя несколько дней приятели вновь пошли в церковь, и женщина опять была там. Расспросив Гирина о ней, Салаев узнал, что она является сотрудницей представительства Русской общины в Азербайджане по западному региону, помощником председателя общины, а также имеет хорошие материальные возможности. Эта мысль не выходила у Салаева из головы, и он принял решение проникнуть в дом Назарли и похитить украшения, взяв в напарники уже знакомого читателю Гирина. Тот, испытывая материальные затруднения, согласился.

13 мая, дождавшись наступления темноты, приятели взялись за исполнение своего преступного замысла. Хозяйке дома Гирин разъяснил, что якобы хочет помочь русской женщине, которая проживает одна и нуждается в помощи (Надежда Назарли занималась благотворительностью и помогала представителям русской общины). Проникнув в дом, Шахрият обхватил женщину руками, а Сеймур нанес ей многочисленные удары ножом в горло. Раны оказались смертельными. Преступники перерыли весь дом, но никаких денег и ценностей не нашли и скрылись.

После убийства Гирин, чтобы отвести от себя подозрения, присутствовал на похоронах жертвы в качестве помощника священника, читал молитвы за упокой ее души.

Спустя несколько лет после этого события Салаев был осужден за незаконный оборот наркотиков и приговорен к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы. В ноябре 2014 года он досрочно вышел на свободу. 26 июля 2021 года полиция вновь задержала мужчину с наркотиками. На допросе Салаев внезапно рассказал, что убитая Надежда Назарли снится ему во сне и он испытывает угрызения совести, а затем рассказал полицейским об убийстве со всеми подробностями.

В ходе следствия Сеймур Салаев признал свою вину, но на суде не согласился с предъявленными ему обвинениями. Он заявил, что якобы не принимал участия в убийстве, а признался из-за давления следователей. По его словам, его похитили на улице и затолкали в автомобиль, а затем заставили взять на себя вину, угрожая его семье.

Обвиняемый Шахрият Гирин также не согласился с обвинениями. Якобы в июне 2020 года его задержали, когда он пошел в магазин за сигаретами: «Усадили в автомобиль и отвезли в Баку. Мне угрожали, от страха у меня ухудшилось самочувствие. Мне предъявили обвинение в убийстве, я ответил, что никого не убивал, а об убийстве Надежды узнал, придя в церковь».

Сын убитой рассказал следователям, что проживает в Москве и раз в год приезжал в Гянджу навестить мать. По его словам, Надежда хранила драгоценности в тайнике, всегда закрывала дверь на замок и вообще была очень осторожным человеком.

Суд приговорил Сеймура Салаева и Шахрията Гирина к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении строгого режима.