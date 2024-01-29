Еврокомиссия занялась Транскаспийским коридором

Согласно сообщению, Европейский банк реконструкции и развития подписал с Казахстаном меморандум о взаимопонимании с инвестиционным портфелем в 1,5 млрд евро. Речь идет об уже готовящихся проектах для развития транспортного сообщения в Центрально-Азиатском регионе.

Европейский инвестиционный банк подписал меморандумы о взаимопонимании на 1,47 млрд евро с правительствами Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, а также с Банком развития Казахстана, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Еврокомиссию.

Об обязательстве Европейского союза инвестировать 10 млрд евро в соединяющий Европу и Центральную Азию Транскаспийский транспортный коридор объявил вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис на инвестиционном форуме в Брюсселе в понедельник, 29 января.

Инвестиционный форум Global Gateway проходит в Брюсселе 29 и 30 января. В нем участвуют представители правительств, финансовых институтов, деловых кругов и общественных обществ Европы, Центральной Азии, Кавказа и Турции. Они обсуждают инвестиции, необходимые для перевозки Транскаспийского транспортного коридора в современном и эффективном маршруте, способного доставлять грузы и пассажиров из начального пункта в конечный срок менее чем за 15 дней. Коридор пролегает через Европу, Азербайджан, Грузию, Турцию, акваторию Каспийского моря, Казахстан и Китай. Весь Европейский союз, его страны и банки развития стремятся мобилизовать усилия по улучшению развития центральных систем Азии до 300 миллиардов евро социальных и мировых инвестиций в период с 2021 по 2027 годы.

DW замечает, что после полномасштабного вторжения России в Украину Евросоюз ищет альтернативные торговые маршруты между Европой и Азией, не проходящие через территории РФ.