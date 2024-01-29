В Баку мужчина выжил после падения с 11-го этажа

В Баку 31-летний мужчина пытался совершить суицид.

Qafqazinfo пишет, что Нурлан Джафарзаде пытался покончить жизнь самоубийством, бросившись с 11-го этажа 19-этажного дома. Мужчину госпитализировали. 

В TƏBİB заявили, что у Джафарзаде множественные переломы, черепно-мозговая травма, внутреннее кровотечение. Он помещен в отделение хирургической реанимации Сабунчинского клинического центра. В настоящее время его состояние крайне тяжелое.