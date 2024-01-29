Почему ЕМУ это понадобилось? haqqin.az из Тбилиси
Прошло еще совсем немного времени, чтобы получить исчерпывающий ответ на вопрос, зачем это ЕМУ понадобилось.
ЕМУ – это, конечно же, не Ираклию Гарибашвили, который никогда бы «по собственному желанию» не расстался с премьерским креслом, а главе правящей партии Бидзине Иванишвили, несколько лет дистанционно управлявшему политическим кооперативом под названием «Грузинская мечта» и только пару недель назад обретшему, наконец, реальный статус.
Понятно, что причиной «смены караула» были вовсе не государственные интересы, не улучшение управляемости страной и прочие высокие соображения.
Причину следует искать в чем-то сугубо приземленном, местном, персональном…
В незапамятные времена, когда Бидзина Иванишвили еще не занимался политикой, не появлялся на телеэкранах и был живой легендой, рассказывали, что он дает своей челяди возможность заработать, но никогда не прощает свинства. И если кто-то из окружения Иванишвили «нарушал конвенцию», то его без малейших сомнений выкидывали из ближайшего окружения вождя.
В отношении Гарибашвили нечто подобное уже имело место в 2014-2015 годах, когда, будучи премьер-министром, этот человек пересек ту самую красную черту, за которой в представлении Бидзины начинается свинство. Тогда Гарибашвили ушел в отставку, все его окружение немедленно полетело со всех своих постов, а спустя какое-то время они и вовсе исчезли из виду.
Решение Бидзины вернуть Гарибашвили в кресло премьера и дать ему тем самым второй шанс было вынужденным. Поскольку при дворе Иванишвили единственным критерием в системе подбора и расстановки кадров является личная преданность, «скамейка запасных» у российско-грузинского олигарха очень короткая. Что закономерно, поскольку преданные лизоблюды, как правило, туповаты, а люди компетентные и деловые по указке не ходят, да еще и норовят высказывать свое мнение, когда их никто не спрашивает.
Однако в критическом для «Грузинской мечты» 2021 году соображения лояльности возобладали в сознании олигарха над профессиональной компетентностью, и Ираклий Гарибашвили, который в нормальной стране не продвинулся бы дальше охранника в провинциальной аптеке, вновь стал премьер-министром Грузии.
И вот сейчас все озадачены одним вопросом: в чем проштрафился Гарибашвили на этот раз? Что стало той красной чертой, пересечение которой сделало его в глазах Бидзины неблагодарным?
Точного ответа нет ни у кого. Наиболее вероятное предположение – это так называемый пролет с самолетом.
Дело в том, что в сентябре прошлого года премьер-министр отправил в США своего сынулю, студента Университета Пенсильвании, чартерным авиарейсом. То есть сын Ираклия Гарибашвили летел в арендованном папой самолете один, как отпрыск арабского шейха. Согласно понятиям Бидзины Иванишвили, это был откровенный штраф. Не говоря уже о том, что подобные манеры поведения в корне противоречат духу образования в Соединенных Штатах, где даже дети миллиардеров пытаются не выделяться из толпы.
Могу лишь представить себе момент появления Гарибашвили-юниора на занятиях в универе – в лимузине, с водителем в картузе и персональной охраной, как сын катарского эмира, русского олигарха или колумбийского наркобарона.
Словом, история вышла крайне некрасивая и, как утверждают СМИ, стала причиной, по которой максимально лояльный Бидзине премьер-министр во второй раз попал в опалу.
Впрочем, для самой Грузии «короткая рокировка» на доске Иванишвили ничего, по сути, не меняет. Новым премьер-министром будет другой соратник олигарха, партийный лидер Ираклий Кобахидзе, который, как и его предшественник, излучает ненависть к любому проявлению инакомыслия, а главное, считает источником своей легитимности не народ Грузии, а лично Бидзину Иванишвили, усадившего его в премьерское кресло.
Таким образом, за развитием событий народ наблюдает из соображений обывательского любопытства, прекрасно понимая, что реальных изменений ждать не приходится.