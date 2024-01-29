Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 12:34

Прошло еще совсем немного времени, чтобы получить исчерпывающий ответ на вопрос, зачем это ЕМУ понадобилось. ЕМУ – это, конечно же, не Ираклию Гарибашвили, который никогда бы «по собственному желанию» не расстался с премьерским креслом, а главе правящей партии Бидзине Иванишвили, несколько лет дистанционно управлявшему политическим кооперативом под названием «Грузинская мечта» и только пару недель назад обретшему, наконец, реальный статус. Понятно, что причиной «смены караула» были вовсе не государственные интересы, не улучшение управляемости страной и прочие высокие соображения. Причину следует искать в чем-то сугубо приземленном, местном, персональном…

В незапамятные времена, когда Бидзина Иванишвили еще не занимался политикой, не появлялся на телеэкранах и был живой легендой, рассказывали, что он дает своей челяди возможность заработать, но никогда не прощает свинства. И если кто-то из окружения Иванишвили «нарушал конвенцию», то его без малейших сомнений выкидывали из ближайшего окружения вождя. В отношении Гарибашвили нечто подобное уже имело место в 2014-2015 годах, когда, будучи премьер-министром, этот человек пересек ту самую красную черту, за которой в представлении Бидзины начинается свинство. Тогда Гарибашвили ушел в отставку, все его окружение немедленно полетело со всех своих постов, а спустя какое-то время они и вовсе исчезли из виду. Решение Бидзины вернуть Гарибашвили в кресло премьера и дать ему тем самым второй шанс было вынужденным. Поскольку при дворе Иванишвили единственным критерием в системе подбора и расстановки кадров является личная преданность, «скамейка запасных» у российско-грузинского олигарха очень короткая. Что закономерно, поскольку преданные лизоблюды, как правило, туповаты, а люди компетентные и деловые по указке не ходят, да еще и норовят высказывать свое мнение, когда их никто не спрашивает.

Однако в критическом для «Грузинской мечты» 2021 году соображения лояльности возобладали в сознании олигарха над профессиональной компетентностью, и Ираклий Гарибашвили, который в нормальной стране не продвинулся бы дальше охранника в провинциальной аптеке, вновь стал премьер-министром Грузии. И вот сейчас все озадачены одним вопросом: в чем проштрафился Гарибашвили на этот раз? Что стало той красной чертой, пересечение которой сделало его в глазах Бидзины неблагодарным? Точного ответа нет ни у кого. Наиболее вероятное предположение – это так называемый пролет с самолетом.