Новые спортивные протезы участникам Отечественной войны
Участникам Отечественной войны предоставят новые спортивные протезы, сказал журналистам председатель Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Анар Байрамов.
По его словам, эти протезы уже протестированы, получены положительные отзывы.
«Подписан контракт на протезы датского производства. В кратчайшие сроки они будут переданы 20 участникам Отечественной войны», - сказал глава Госагентства.