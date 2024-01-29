В Азербайджане изменят систему медосмотра призывников

С 1 июля этого года окончательное медицинское освидетельствование призывников в Азербайджане будет проводить Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации, заявил председатель правления Госагентства Анар Байрамов.

По его словам, будет изменена система медосмотра призывников: «Сейчас для этого проводится серьезная работа, в том числе по переводу части процесса в электронный формат. Кроме того, будут пересмотрены критерии медосмотра призывников и создание нового центра медицинского обследования».