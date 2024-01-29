Оползни в Астаре повредили дома, жители переселены
В астаринском селе Сювю несколько дней назад активизировался оползень, нанеся ущерб нескольким домам, а также цитрусовым плантациям.
Как сообщил haqqin.az председатель муниципалитета села Маиль Мурадов, жители троих домов переселены. Оползень продолжается, в домах появляются трещины.
В Исполнительной власти Астаринского района по этому поводу заявили, что место происшествия осмотрели специалисты МЧС, а также Министерства экологии и природных ресурсов, составив соответствующие акты. Сумма нанесенного ущерба пока не определена. Причиной оползней могли стать обильные осадки.