Простой и содержательный видеоролик Kontakt о возрождении Карабаха

Сеть магазинов Kontakt опубликовала на своих официальных страницах в социальных сетях содержательный видеоролик о возрождении Карабаха и благоприятных послевоенных изменениях.

В видеоролике два сотрудника сети магазинов Kontakt, осуществлявшие доставку в Карабах, по пути с восхищением комментировали послевоенное развитие региона, уделив особое внимание проводимым здесь строительным, восстановительным работам.

Видеоролик был восторженно воспринят после публикации в Сети.