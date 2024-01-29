Россия создает собственную армию в Африке

Россия проводит политику расширения влияния в Африке. По всему контингенту планируется нанимать жителей стран для замены контингента "вагнеровцев". Об этом сообщает Bloomberg.

Кремль собирает Африканский корпус, чтобы создать сеть военных баз, которые будут подконтрольны Министерству обороны. Москва пытается возродить влияние времен холодной войны на континенте. Также это позволит консолидировать контроль над бизнес-сетью "Вагнер" в Африке, включая потенциально прибыльные горнодобывающие ископаемые.

Пока неизвестно, сможет ли РФ найти солдат, которые пойдут наемниками, но ЧВК "Вагнер" на пике имела не более 2 тысяч военных.

Россия планирует развернуть Африканский корпус в пяти дружественных странах: Буркина-Фасо, Ливии, Мали, ЦАР и Нигере.

Высокопоставленный чиновник Государственного департамента США в Африке Молли Фи выразила обеспокоенность тем, что России удастся заключить соглашение о военном присутствии в Нигере, где США имеют большую базу беспилотников.