Эльнур Мамедов, автор haqqin.az 13:32

Еще летом французские власти объявили о намерении сократить в 2024 году государственные расходы на 4,2 миллиарда евро. В результате переданный в парламент проект госбюджета составил 428,8 миллиарда евро. С тех пор острые дискуссии в парламенте и массовые выступления оппозиции не утихают даже после отставки премьер-министра страны.

Надо отметить, что для Франции это первый случай сокращения госбюджета с 2015 года. В частности, власти планируют отказаться от сдерживания роста тарифов на электроэнергию для потребителей. Также будут урезаны расходы на здравоохранение и восстановление экономики после спада, вызванного пандемией коронавируса. А в дальнейшем к этому добавили отказ от субсидирования сельскохозяйственных работ, который сегодня буквально сотрясает страну. Фермеры Франции, являющиеся крупнейшими производителями сельхозпродукции в Евросоюзе, жалуются на недобросовестную конкуренцию со стороны производителей сельхозпродукции из стран с более слабым регулированием и уже установили блокпосты на основных дорогах, дабы не пропускать в страну продукцию конкурентов. В данный момент новый премьер-министр Габриэль Атталь рассматривает возможности оказания дальнейшей помощи французским фермерам. Правительство уже отказалось от планов постепенного сокращения госсубсидий на дизельное топливо для сельскохозяйственных нужд, а также объявило о других шагах по снижению финансового и административного давления, с которым сталкивается сельскохозяйственное производство.

Но даже эти меры фермеры считают недостаточными. Крупнейший во Франции профсоюз фермеров FNSEA заявил, что продолжит демонстрации протеста, другие же профсоюзы пригрозили перекрыть дороги вокруг Парижа, а также продовольственный рынок Rungis, расположенный неподалеку от французской столицы. Фермеры в других европейских странах, включая Германию и Польшу, также выступают с акциями протеста, заявляя о недостаточности мер Евросоюза по защите их интересов от более дешевого сельхозпроизводства в других странах. Судя по публикациям во французских СМИ, ситуация в стране приобретает угрожающий характер. Недовольство фермеров падением доходов из-за инфляции и увеличения импорта сельхозпродукции приводит к массовым демонстрациям, в ходе которых французские аграрии выступают за упрощение бюрократических процедур, обусловленных требованиями ЕС, и за смягчение регулирования сельского хозяйства. В знак протеста фермеры на тракторах перекрывают основные автотрассы и проводят массовые манифестации перед зданиями государственных органов. Крупные профсоюзы также пообещали перекрыть крупнейшие шоссе в столичном регионе. Дошло до того, что Жеральд Дарманен, глава МВД Франции, поручил правоохранительным органам столичного региона не допустить полной блокады Парижа, обещанной протестующими фермерами.

Судя по всему, у правительства Франции не хватает денег на решение социально-экономических проблем, а потому под большим вопросом остается способность нового Кабинета министров обеспечить в ближайшие годы своим соотечественникам былой комфорт и минимизировать тот ущерб, который нанесли Франции годы правления президента Эммануэля Макрона. Дело в том, что 8 февраля 2018 года правительство Франции объявило о планах по увеличению к 2025 году бюджетных расходов на оборону более чем на 40 процентов. В частности, законопроект предусматривал рост военных расходов с 34,2 миллиарда евро в 2018 году до 50 миллиардов в 2025-м. Часть выделяемых средств должна быть потрачена на замену устаревших бронетранспортеров, создание самолетов и кораблей, а также модернизацию ядерного арсенала. Предусмотрены также значительные средства для материального обеспечения и предоставления жилья военным и их семьям. Как отмечает французская пресса, при президенте Макроне увеличение военного бюджета ознаменовало прорыв после десятилетий экономии Франции на военных нуждах. Макрон - первый в истории Французской Республики главнокомандующий, который не служил в армии (он достиг призывного возраста уже после того, как в 1997 году обязательная военная служба была отменена - ред.).

В то же время президент неоднократно подчеркивал свою приверженность вооруженным силам, которые ведут борьбу с джихадистами в Западной Африке и на Ближнем Востоке, а также патрулируют улицы городов Франции, предотвращая угрозу терактов. Хотя с самого начала было ясно, что мера эта вынужденная, поскольку Дональд Трамп потребовал в годы своего президентства от стран-членов НАТО отчислять до 2 процентов национального ВВП на нужды Североатлантического альянса (взнос Франции в те годы составлял 1,82 процента ВВП – ред.). Ну а в последние два года все входящие в НАТО страны Евросоюза повышают расходы на оборону также в связи с необходимостью противостоять агрессии России. Но, как бы то ни было, денег у некогда богатой Франции стало хронически не хватать. Эммануэль Макрон – первый после Франсуа Миттерана президент, при котором стал ощутимо расти дефицит бюджета. По мнению независимых экспертов, страна просто не выдерживает темпов гонки вооружений, но при этом, как ни парадоксально, не перестает обещать усиленную военную поддержку Армении, что уже привело Париж к окончательному разрыву отношений с Азербайджаном, сотрудничество с которым приносило в бюджет Франции немалый доход. Та же имперская амбициозность Макрона во внешней политике привела Францию к потере Буркина-Фасо, Мали и Нигера, объявивших о выходе из Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS), контролируемого Парижем. А случай с МИД Франции, запретившим своему послу в Нигере публиковать книгу, в которой автор анализирует причины грандиозного провала президента Макрона в Африке, стал поводом для нового скандала вокруг внешней политики Франции.

Пока же французский Кабинет министров под разными предлогами уклоняется от выделения дополнительных средств не только на решение внутренних проблем, но и на внешнеполитический курс. Так, Париж вслед за США, Великобританией, Канадой, Германией и другими странами прекратил финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на фоне сообщений о причастности сотрудников БАПОР к нападению ХАМАС на израильские города 7 октября 2023 года. Во Франции также раздаются призывы прекратить оказание Киеву военной помощи, часть которой оседает в карманах украинских коррупционеров. На столь неблагоприятном для Франции социально-политическом и дипломатическом фоне президенту Макрону необходимо срочно провести глубокие реформы, а также восстановить деловое сотрудничество со странами, приносящими доход в бюджет его страны. И вот тут-то со всей очевидностью бросается в глаза абсолютная нелогичность усилий Парижа по укреплению обороноспособности Армении – страны, сотрудничество с которой никому и никогда не приносило ничего, кроме разочарований и потерь.