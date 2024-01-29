Симонян хочет изменить герб и гимн Армении

«На мой взгляд, нам следует обсудить вопрос изменения герба. По крайней мере Армения не должна быть под водой, что является наказанием для человечества, не может лев походить на фейсбучный смайлик, не может защищающий Армению меч быть опутан цепью», - сказал Симонян.

Кроме этого, он считает необходимым изменить гимн Армении: «Я не утверждаю, что его нужно заменить музыкой великого Арама Хачатуряна, которая, на мой взгляд, великолепна, непревзойденна и максимально армянская, но очевидно, что изменение существующего чуждого гимна является необходимостью».

Гимн Армении — композиция «Наше Отечество» — утвержден 1 июля 1991 года решением Верховного Совета Республики Армения. За основу взято стихотворение Микаэла Налбандяна «Песня итальянской девушки» (1859) на музыку Барсега Каначяна.

Ранее премьер-министр Никол Пашинян выражал недовольство гербом и гимном Армении, предложив поменять концовку гимна республики. Он также заявил, что герб страны не имеет ничего общего с современной Арменией.