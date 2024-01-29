Экспорт оружия из США бьет рекорды

Согласно сообщению, продажи военной техники США за рубеж выросли в 2023 году на 16% и достигли рекордной суммы в 238 млрд долларов, сообщил Госдепартамент США. Эти цифры подкрепляют ожидания роста продаж таких американских компаний, как Lockheed Martin, General Dynamics и Northrop Grumman, чьи акции, по прогнозам, будут расти на фоне продолжающейся глобальной нестабильности.

Одобренные в 2023 году продажи включали высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS на 10 миллиардов долларов в Польшу, усовершенствованные ракеты класса «воздух-воздух» средней дальности AIM-120C-8 (AMRAAM) на 2,9 миллиарда долларов в Германию и передовые зенитно-ракетные системы NASAMS в Украину.

Существует два основных способа, с помощью которых иностранные правительства покупают оружие у американских компаний: прямые коммерческие продажи, о которых договариваются с компанией, или зарубежные военные продажи, при которых правительство обычно связывается с представителем Минобороны в посольстве США в столице этого государства. И в том и в другом случаях требуется одобрение правительства США.

Lockheed производит HIMARS, а RTX, бывшая Raytheon, производит AMRAAM. RTX и норвежская Kongsberg производят NASAMS. Lockheed Martin и General Dynamics ожидают, что уже имеющиеся заказы на сотни тысяч артиллерийских снарядов, сотни ракет-перехватчиков Patriot и рост заказов на бронетехнику благоприятно скажутся на биржевых показателях этих компаний в ближайшие кварталы.

Прямые военные продажи американских компаний выросли до $157,5 млрд в 2023 финансовом году с $153,6 млрд в 2022 финансовом году, в то время как продажи по линии правительства США выросли до $80,9 млрд в 2023 году с $51,9 млрд в предыдущем году.