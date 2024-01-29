Медведев: «России плевать на чувства японцев»

Москва не против мирного договора с Японией при условии, что Курильские острова – «не спорная территория, а Россия», заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, говоря о планах размещения нового оружия на Курилах.

По его словам, Москве «глубоко наплевать» на «чувства японского народа» по поводу Курил.

«Курильские острова будут активно развиваться, и одновременно их стратегическая роль будет расти, включая размещение там нового оружия», - отметил он.