Громкое заявление Метина Эйнуллаева о плане приватизации SOCAR

Глава Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики Азербайджана Метин Эйнуллаев заявил о подготовке в течение 2024 года предложений о продаже частным инвесторам части акций государства в крупных госкомпаниях, то есть в структурах SOCAR, ЗАО AzerGold, ASCO, BakTelecom, AzTelekom и банка ABB, передает Trend.

«В конце прошлого года президент Азербайджана издал указ о привлечении инвестиций частного сектора в приватизацию госпредприятий. Согласно этому указу, мы готовим предложения по всем госпредприятиям. Подготовка предложений должна быть завершена в течение девяти месяцев. Речь идет о продажах пакетов акций, не прямой приватизации», – сообщил М.Эйнуллаев.

По его словам, акционирование может коснуться таких структур SOCAR, как производственное объединение «Азерхимия», предприятия по выпуску этилена и пропилена, метанольного и карбамидного заводов.

«В покупке акций производственных объединений (ПО) и ЗАО, в которых в настоящее время за государством закреплены 100 процентов акций, смогут принять участие местные и иностранные инвесторы. Доли государства будут уменьшены. Сейчас идет работа по подготовке предложений по каждому ЗАО и ПО, и это может занять девять месяцев», – отметил Эйнуллаев.

Он подчеркнул, что у правительства есть интерес к привлечению иностранных инвесторов в процесс приватизации, но для них сохраняются ограничения в отношении права на землю (только аренда).