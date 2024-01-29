Армения не отдаст России чеченского гея

Судья постановил признать Мукаева беженцем и предоставить ему убежище. Также суд признал, что ЛГБТК+ люди находятся не в безопасности в Чечне, а в России их права могут быть нарушены из-за гомофобных законов. Одним из подтвержденных доводов защиты стал тот факт, что в Чеченской Республике ЛГБТ-люди могут подвергнуться тюремному заключению и жестокому обращению.

Административный суд Еревана удовлетворил иск чеченца Салмана Мукаева, сбежавшего из России. В Чечне Салмана пытали из-за подозрения в гомосексуальности, а после побега завели на него уголовное дело по ложному обвинению, сообщает телеграм-канал Sota.

В постановлении также указано, что угроза свободе и неприкосновенности личности представителей ЛГБТК+ сообщества не ограничивается территорией Чечни, но распространяется на всю территорию Российской Федерации. Это связано с изменениями в законодательстве РФ в конце 2022 и 2023 годов, квалифицирующими распространение любой касающейся ЛГБТ информации как наказуемое деяние, а принадлежность к сообществу — признаком экстремизма.

Мукаев был задержан чеченскими силовиками в 2020 году по подозрению в гомосексуальности. В отделении он подвергся пыткам: его избивали, связывали скотчем, душили пакетом и пытали током, прикрепив оголенные провода к мизинцам.

Под пытками Салмана вынудили признаться в сексуальной связи с другом. После этого отпустили в обмен на «сотрудничество», пригрозив, что в случае отказа сфабрикуют против него дело о незаконном хранении оружия. Предварительно, Салмана заставили подписать чистые листы бумаги. По заданию силовиков Мукаев должен был знакомиться с мужчинами на сайтах и заманивать их в специальную квартиру, за которой наблюдали силовики.

Это в итоге вынудило Мукаева бежать в Армению, откуда последние месяцы РФ и требовала его выдачи. На Мукаева в России завели уголовное дело, он был объявлен в розыск, из-за чего не мог выехать из Армении в другую страну.