Впервые: в школах Азербайджана запущена программа «Школьный волонтер»

В пресс-службе министерства сообщили, что целью программы, которая проводится впервые в Азербайджане, является поддержка социального развития школьников, формирование у них навыков работы в команде, укрепление таких качеств, как сотрудничество, лидерство, аналитическое мышление.

При поддержке Министерства науки и образования, по инициативе студенческой волонтерской организации Bir реализуется программа «Школьный волонтер» для учащихся 8-х, 9-х, 10-х и 11-х классов.

Также программа призвана поддержать воспитание и рост молодого поколения в рамках соблюдения правил школьной дисциплины, высоких академических показателей учеников, их активности в обществе и патриотизм.

На сегодняшний день получено 780 заявок на проект, включающий на начальном этапе школы Баку, Хырдалана и Сумгаита. Из них 482 школьника обучаются в Баку и Сумгаите, 298 - в других регионах страны. На этап собеседования пригласили 460 человек, из них 213 отобрали в качестве участников программы.