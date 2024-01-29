Впервые: в школах Азербайджана запущена программа «Школьный волонтер»
При поддержке Министерства науки и образования, по инициативе студенческой волонтерской организации Bir реализуется программа «Школьный волонтер» для учащихся 8-х, 9-х, 10-х и 11-х классов.
В пресс-службе министерства сообщили, что целью программы, которая проводится впервые в Азербайджане, является поддержка социального развития школьников, формирование у них навыков работы в команде, укрепление таких качеств, как сотрудничество, лидерство, аналитическое мышление.
Также программа призвана поддержать воспитание и рост молодого поколения в рамках соблюдения правил школьной дисциплины, высоких академических показателей учеников, их активности в обществе и патриотизм.
На сегодняшний день получено 780 заявок на проект, включающий на начальном этапе школы Баку, Хырдалана и Сумгаита. Из них 482 школьника обучаются в Баку и Сумгаите, 298 - в других регионах страны. На этап собеседования пригласили 460 человек, из них 213 отобрали в качестве участников программы.
Процесс отбора участников программы в настоящее время продолжается. Ученики, желающие присоединиться к программе, должны заполнить регистрационную форму (https://forms.gle/jY4cK2UxqNBQ7UgU7) до 29 февраля.
Общеобразовательные учреждения, желающие стать партнерами программы, могут подать заявку по электронной почте на адрес: [email protected].