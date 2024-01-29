Орбан о прекращении огня
Конфликт между Россией и Украиной может быть разрешен «только путем мирных переговоров», военного решения «не существует», заявил в интервью журналу Le Point премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«С течением времени мы убеждаемся, что военного разрешения конфликта в Украине не существует, - сказал Орбан. - Мы считаем, что единственное решение - дипломатическое. Оно предполагает прекращение огня и мирные переговоры».
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