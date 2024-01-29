Как стало известно haqqin.az, на заседании под председательством судьи Рашада Абдулова рассматривалась жалоба сына Видади Мурадова, Айдына Мурадова, о возвращении заложенного в банке имущества. В частности, сын Мурадова просил отменить решение о конфискации имущества, рыночная стоимость которого более 10 миллионов манатов. Сюда входят дом, принадлежавший Видади Мурадову, а также доли и активы ООО «Азер-Ильма». Суд не удовлетворил жалобу А.Мурадова.

Отметим, что ранее эта жалоба рассматривалась в Верховном суде и была частично удовлетворена. Согласно постановлению суда, дело вернули в Бакинский апелляционный суд для повторного рассмотрения. Однако решением Бакинского апелляционного суда жалоба не была удовлетворена.

В.Мурадов был арестован в ходе операции, проведенной Управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре. Ему предъявили обвинение по следующим статьям Уголовного кодекса Азербайджана: 179.4 (присвоение или растрата, совершенные с причинением особо крупного ущерба), 213.3 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 313 (служебный подлог). В отношении него избрали меру пресечения в виде ареста, однако спустя некоторое время он был помещен под домашний арест из-за онкозаболевания.

Скончался В.Мурадов в ноябре 2021 года. По приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям Видади Мурадов был признан виновным по вменяемым ему статьям УК. Но поскольку обвиняемый скончался во время судебного разбирательства, наказание ему не было назначено и уголовное дело прекращено. Кроме того, было конфисковано имущество на 30 миллионов долларов, принадлежавшее ему и его близким. Бакинский апелляционный суд оставил приговор в силе без изменений. В октябре прошлого года Верховный суд отменил решение Бакинского апелляционного суда в части, касающейся заложенного имущества. Дело было возвращено в суд апелляционной инстанции для пересмотра в этой части. Однако Бакинский апелляционный суд оставил в силе прежнее решение без изменений.