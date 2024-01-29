Космическое агентство Азербайджанской Республики ("Азеркосмос") представило для Управления регулирования в области телекоммуникаций Королевства Бахрейн программу обучения и консультаций по управлению радиочастотами, являющуюся интеллектуальным продуктом компании.

Программа продолжительностью 10 дней, проведенная в столице Королевства Бахрейн городе Манама, охватывала методы управления радиочастотами, подготовку заявок для регистрации спутников и наземных станций, анализ и устранение интерференции между спутниковыми сетями, а также международные законы и юридические стандарты в этом направлении. По завершении обучения участникам были вручены сертификаты.

Азеркосмос продолжит экспорт этого интеллектуального продукта, созданного для правильной и структурированной координации управления радиочастотами на международном уровне, в развивающиеся в области космоса страны Африки, Центральной Азии и Ближнего Востока.

Радиочастоты представляют собой ценный и ограниченный ресурс, используемый для различных форм беспроводной связи, таких как радио и телевизионные вещания, мобильная связь, широкополосная связь, авиационная и морская навигация, а также координация спутниковых сетей. Эффективное использование и координация этих ресурсов в различных видах радиочастотных услуг регулируется в рамках законодательства, утвержденного Международным Союзом Электросвязи (МСЭ).

Совсем недавно сообщалось, что Азербайджан стал обладателем орбитального положения в космосе. А сегодня страна начала не только предоставлять услуги спутников, но и коммерциализирует свои накопленные знания и опыт на мировом космическом рынке.