Ученые выявили возможность заражения болезнью Альцгеймера

Исследователи изучили данные восьми из по крайней мере 1848 пациентов, которые с 1959 по 1985 год получали гормон роста из тел умерших. Некоторые из этого общего числа уже умерли от болезни Крейтцфельда — Якоба (БКЯ), поскольку вместе с вводимыми гормонами роста в их организм попадали белки-прионы, вызывающие нарушения в мозге. Ученые установили, что есть параллели между развитием болезни Альцгеймера и БКЯ.

Ученые установили, что болезнь Альцгеймера могла передаваться людям при использовании гормона роста, который сейчас запрещен, пишет Financial Times со ссылкой на статью в научном журнале Nature Medicine.

У лиц, которые принимали участие в исследовании, не развилась БКЯ. Но у пяти из этих пациентов наблюдались симптомы, соответствующие раннему этапу болезни Альцгеймера. У троих пациентов диагноз был подтвержден. У одного из них возникли легкие когнитивные нарушения, у другого — признаки ухудшения умственной деятельности, о которых сообщил сам пациент, а у третьего симптомов не было.

Исследователи при этом подчеркивают, что болезнь Альцгеймера не может передаваться в повседневной жизни, например, при уходе за больным. «Мы вовсе не хотим сказать, что вы можете заразиться болезнью Альцгеймера. Она не передается как вирусная или бактериальная инфекция», — отметил ведущий автор исследования, профессор Университетского колледжа Лондона Джон Коллиндж.

Использование экстрактных препаратов гормона роста было запрещено в 1985 году. «После того как в 1980-х гормоны роста человека перестали использовать из опасений передачи болезни Крейцфельдта — Якоба, были приняты строгие меры... Но в свете новых результатов исследователи рекомендуют пересмотреть медицинские процедуры, чтобы гарантировать, что редкие случаи передачи болезни Альцгеймера, подобные этим, не возникнут в будущем», — сказала исполнительный директор фонда Alzheimer's Research UK Сьюзен Кольхас.