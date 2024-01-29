Южная Корея выразила протест Японии

Республика Корея выразила Японии протест в связи с притязаниями Токио на спорные острова Токто (Такэсима), заявил официальный представитель южнокорейского МИД Лим Су Сок.

"Правительство (Южной Кореи) выражает протест против неоднократных несправедливых территориальных претензий японского правительства на острова Токто, которые, несомненно, являются нашей собственной территорией исторически, географически и в соответствии с международным правом", - подчеркнул он.

30 января глава японского дипломатического ведомства Ёко Камикава в своем выступлении о целях внешней политики в 2024 году подтвердила претензии Токио на архипелаг Такэсима.

Токто (Такэсима) - группа небольших островов общей площадью 0,188 кв. км, расположенных к востоку от Корейского полуострова. Эти необитаемые скалистые территории стали предметом международного спора после 1945 года, когда Корея была освобождена от японского колониального господства. В настоящее время острова контролируются Южной Кореей.