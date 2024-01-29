Президент Франции Эммануэль Макрон находится в заграничных поездках, в то время как французские фермеры проводят массовые протесты, а премьер-министр Габриэль Атталь вынужден разбираться с ростом внутриполитической напряженности, утверждает газета La Liberation.

По данным издания, Макрон отправился 30 января в Швецию с двухдневным государственным визитом сразу после того, как вернулся из поездки в Индию, а 1 февраля французский лидер примет участие в саммите Евросоюза в Брюсселе. Одновременно, подчеркивает газета, глава французского правительства «разгребает тракторные баррикады» в ходе массовых фермерских протестов, а также «брошен [президентом] в яму со львами» в Национальном собрании (нижняя палата парламента Франции).

Le Monde также утверждает, что окружение предлагало Макрону сократить его пребывание в Индии в связи с протестами фермеров. Глава Франции тем не менее отказался урезать даже протокольную часть программы визита.

Массовые демонстрации проходят во Франции ввиду недовольства фермеров падением доходов из-за инфляции. Они также выступают за упрощение бюрократических процедур, обусловленных требованиями ЕС, за смягчение регулирования сельского хозяйства. В знак протеста фермеры на тракторах перекрывают автодороги, проводят манифестации перед зданиями госорганов. Крупные профсоюзы пообещали перекрыть крупнейшие шоссе в столичном регионе и рынок в Рюнжи под Парижем. Министр внутренних дел Жеральд Дарманен поручил правоохранительным службам не допустить «блокады Парижа».