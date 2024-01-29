В Евросоюзе назвали ошибочными идеи о перемирии в Украине

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель считает ошибочными звучащие идеи о перемирии в войне в Украине. Об этом дипломат написал в колонке для французского журнала L'Obs.

«Мы снова слышим, что Украина не может победить и что поддержка Запада не будет продолжительной. Вновь возникают соблазны примирения. Эти идеи были ошибочны в 2022 году и остаются ошибочными и сейчас. Мы не должны позволить им определять нашу политику в отношении Украины», - заявил Боррель.

По его словам, едва ли кто-то «может всерьез поверить», что Россия «ищет компромисс» в сложившейся ситуации: «Вместо того чтобы добиваться примирения, мы должны помнить уроки, которые извлекли с 2022 года, чтобы избежать повторения ошибок и удвоить наши усилия в тех областях, где мы добились успеха».

По словам Борреля, война России против Украины «укрепила трансатлантическое единство».

Всего ЕС, отметил Боррель, оказал Украине поддержку на сумму примерно в €30 млрд и обучил почти 40 тыс. украинских военных на территории объединения.