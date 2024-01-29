В Лачинской школе до конца года будет обучаться 200 учеников

Школа №2 Лачинского района, открытая 25 августа прошлого года после капремонта, начала 2023/2024 учебный год с 60 учащимися. Второе полугодие начнется с новыми учениками и новыми планами.

Замдиректора школы Шябням Угурлу в интервью газете Azərbaycan müəllimi заявила, что по мере возвращения жителей в Лачин соответственно растет и число учащихся школы: «У нас уже 98 учащихся. До конца года, предположительно, количество учащихся превысит 200 человек».

Ш.Угурлу отметила, что учащиеся – дети граждан, приезжающих в Лачин на работу: «Также у нас обучаются дети сотрудников школы, работающих здесь по трудовому договору».

Президент Азербайджана 22 сентября 2022 года подписал распоряжение с целью проектирования и капитального ремонта здания Лачинской городской полной средней школы номер 2.

Согласно распоряжению, в декабре 2022 года в здании школы начались восстановительно-укрепительные работы и капитальный ремонт.

Площадь трехэтажного здания школы на 510 ученических мест составляет 4550 квадратных метров. В здании имеются девять классных комнат на 24 ученических места, пять классных комнат на 18 ученических мест и четыре классные комнаты на 12 ученических мест, кабинеты информатики, технологий, 3 лаборатории, кабинеты дошкольной подготовки на 18 ученических мест и военной подготовки на 24 ученических места.

98 учащимся школы преподают 20 учителей. Кадровый дефицит восполняется за счет переселяющихся в Лачин новых жителей.

«Наши учителя очень мотивированы. Каждый из них вернулся на родную землю. Они чувствуют, что взяли на себя миссию и достигли своей цели», - подчеркнула замдиректора.

По ее словам, со второго полугодия школа также начнет новые проекты: «Мы разработали новый проект под названием Tanıdaq («Ознакомим»), чтобы познакомить наших учащихся с освобожденными территориями. Планируем начать в марте, когда снег растает».

Согласно проекту, предусматривающему сотрудничество между полной средней школой № 1 города Шуша, средней школой села Агалы Зангиланского района, средней школой села Талыш Тертерского района и полной средней школой № 1 имени Мирзы Улугбека города Физули, учащиеся школ получат возможность продемонстрировать свои знания и навыки в рамках этого проекта.

«Наши ученики соберутся вместе и будут читать стихи, продемонстрируют свои знания, выступят с композициями. Мы планируем начать проект с полной средней школы № 1 города Шуша», - добавила Угурлу.