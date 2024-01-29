В Грузии сообщили, когда назначат новое правительство

Парламент Грузии планирует утвердить новый состав правительства на следующей неделе. Об этом сообщил журналистам председатель грузинского законодательного органа Шалва Папуашвили.

«Мы нацелены на то, чтобы на следующей неделе утвердить состав правительства. Планируется выступление [президента Грузии] Саломе Зурабишвили, так как по регламенту ее обращение должно состояться в первый день весенней сессии», - сказал Папуашвили, добавив, что весенняя сессия парламента начнется 6 февраля.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в понедельник заявил, что покидает свой пост. Он также сообщил, что получил предложение занять должность председателя правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия». По предварительной информации, Гарибашвили на посту премьера сменит действующий глава «Грузинской мечты», депутат Ираклий Кобахидзе. Кадровые перестановки будут приняты на съезде партии 1 февраля.