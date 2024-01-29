Знаменитый Римас Куртинайтис спустя 18 лет вновь будет работать в Азербайджане ДОПОЛНЕНО
В беседе с литовскими СМИ Римас Куртинайтис так прокомментировал свое назначение на пост главного тренера «Сабаха»:
"Я возвращаюсь спустя 18 лет. Я был в Азербайджане, знаю, как там все проходило, как мы все начинали с нуля. Мы основали лигу, собрали национальную сборную, выиграли Олимпиаду для мусульманских стран. Кстати, мы обыграли в полуфинале Иран, который через несколько лет играл на Олимпийских играх. Сейчас, честно говоря, я даже не знаю, существует ли еще клуб «Гала». Ситуация в азербайджанском баскетболе существенно изменилась. Создана конкурентная лига, и «Сабах», созданный под патронажем одноименного футбольного клуба и ставший в первый же год своего существования чемпионом Азербайджана, может платить легионерам столько, сколько не все ведущие клубы готовы платить в Литве».
*** 15:52
У чемпиона Азербайджана по баскетболу «Сабаха» новый главный тренер. Им стал хорошо известный азербайджанским любителям баскетбола со стажем литовский специалист Римас Куртинайтис.
С 63-летним тренером подписан контракт на полтора года. Напомним, что в период с 2002-го по 2006-е годы он работал в Азербайджане, тренируя национальную команду и клуб «Гала». Под его руководством сборная Азербайджана выиграла Исламиаду и чемпионат Европы среди малых стран.
Работа в Азербайджане была первой для Куртинайтиса на тренерском поприще. После отъезда из Баку олимпийский чемпион 1988 года тренировал в Литве, России, Польше, Италии. Он трижды выигрывал Кубок Европы – один раз с литовским клубом «Летувос Ритас» и дважды с российскими «Химками». С подмосковным клубом он также побеждал в открытом чемпионате России - Единой лиге VTB. Признавался там лучшим тренером года.
До сегодняшнего дня «Сабах» на матчи чемпионата Азербайджана выводил исполняющий обязанного главного тренера Никола Бозиновски. В декабре главный тренер команды македонец Бобан Митев покинул ее из-за семейных обстоятельств.
В чемпионате Азербайджана после 12 туров «Сабах» имеет 22 очка и возглавляет турнирную таблицу вместе с «НТД-ИНДИГО» и «Хазри».