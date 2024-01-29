В беседе с литовскими СМИ Римас Куртинайтис так прокомментировал свое назначение на пост главного тренера «Сабаха»:

"Я возвращаюсь спустя 18 лет. Я был в Азербайджане, знаю, как там все проходило, как мы все начинали с нуля. Мы основали лигу, собрали национальную сборную, выиграли Олимпиаду для мусульманских стран. Кстати, мы обыграли в полуфинале Иран, который через несколько лет играл на Олимпийских играх. Сейчас, честно говоря, я даже не знаю, существует ли еще клуб «Гала». Ситуация в азербайджанском баскетболе существенно изменилась. Создана конкурентная лига, и «Сабах», созданный под патронажем одноименного футбольного клуба и ставший в первый же год своего существования чемпионом Азербайджана, может платить легионерам столько, сколько не все ведущие клубы готовы платить в Литве».

*** 15:52

У чемпиона Азербайджана по баскетболу «Сабаха» новый главный тренер. Им стал хорошо известный азербайджанским любителям баскетбола со стажем литовский специалист Римас Куртинайтис.