Американские военные в Ереване
Военнослужащие ВС США и Армении обсудили в Ереване возможности расширения взаимодействия, сообщает пресс-служба американского посольства.
«С заинтересованными сторонами оборонной сферы Армении обсудили возможности оказания содействия ВС Армении и расширения взаимодействия с партнерами, а также вопросы противостояния современным вызовам», - говорится в сообщении посольства.
В рабочей конференции по вопросам оборонной трансформации в Ереване приняли участие представители Института управления безопасности Минобороны США.