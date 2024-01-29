Директор ЦРУ об опасности исторического поражения США

2024 год будет «испытанием на выносливость» для Украины и России, написал глава ЦРУ Уильям Бернс в статье для журнала Foreign Affairs.

Бернс уверен, что Запад должен продолжать оказывать помощь Киеву. Для США это «относительно скромная инвестиция», которая составляет менее 5% оборонного бюджета страны (в конце декабря президент Джо Байден утвердил военный бюджет на 2024 год в размере $886,3 млрд). В то же время помощь Украине принесет Соединенным Штатам геополитические преимущества, в выигрыше окажется и оборонная промышленность, написал глава ЦРУ.

«Продолжение поставок оружия укрепит позиции Украины, если появится возможность для серьезных переговоров», — заявил Бернс.

По мнению главы ЦРУ, если США «отстранятся» от войны и перестанут помогать Украине, тем самым они «забьют гол в свои ворота исторического масштаба».