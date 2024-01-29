Дмитрий Рой, автор haqqin.az 16:51

Российские элиты начали испытывать гораздо больший оптимизм в оценке экономического положения России, а также ее военных и международных перспектив.

«Настроение какое? Боевое, боевое» - эта речевка из моего пионерского еще детства как нельзя лучше отражает сегодняшние настроения в Кремле. Там готовятся к затяжной войне, но сомнений в том, что «победа обязательно будет именно за нами», нет никаких. Странный, но вполне объяснимый психологический феномен, из серии «если долго вглядываться в бездну, то бездна начинает вглядываться в тебя». В России сейчас стерильное информационное поле. Если верить газетам и телевидению, то таких успехов в стране как сейчас не было за всю ее историю. Россия цветет, инфляция низкая, безработица на нуле, на фронте успех за успехом, народ как никогда сплочен вокруг Путина, и даже яйца дорожают оттого, что резко повысились доходы – и россияне начали их усиленно потреблять. Ну а мелкие неприятности, вроде коллапса системы ЖКХ, техногенных катастроф, массовых протестов в Башкортостане и всего прочего, так это плюнуть и растереть, а то и вовсе клевета иноагентов и всевозможных «распространителей фейков», у которых теперь, согласно новому закону, будет конфисковываться имущество. Плохим новостям места в России нет, а если они появляются, то их сразу же топят как слепых котят в волне новостей хороших.

Секретов внезапного процветания несколько, и они достаточно просты в исполнении – на самом верху плохие новости запрещены, статистика по реальным параметрам ситуации дел в экономике засекречена, инакомыслие с беспощадной жестокостью подавляется, любая информация подается с нужными акцентами, а в эфире царят ароматно пахнущие симоньяны, соловьевы и прочие скабеевы. Классическая «диктатура обмана», по технологиям которой Владимир Путин и его окружение вполне могут уже давать мастер-классы, коли придет им в голову этакая блажь. С вполне реальной перспективой перехода в «диктатуру страха», когда все начнет сваливаться в штопор. Но было бы наивным считать российские элиты архитектором этой системы. Скорее уж создавали ее по старым лекалам позднего СССР, поскольку ничего другого не знают и не умеют, а потом стали ее заложниками. Искренне поверив, что «все идет по плану», который сами же и придумали. Что вполне логично, поскольку в третьих рядах советской номенклатуры, а все нынешние родом именно оттуда, и при нормальном развитии событий никогда бы не доросли до своих нынешних должностей, критическое мышление категорически не приветствовалось. Проще говоря, они сами верят в ту информацию, которую запрашивают. И о том, что «Запад готовится сдать им Украину», и про оружие, аналогов которому нет, и про то, что Китай им союзник, а весь глобальный Юг их так любит, что даже кушать не может. Именно так выглядит мир в их головах, и в нем им чрезвычайно комфортно. Тут уж впору задуматься не над тем, что что-то в стране надо исправлять, а как обустраивать «новый мировой порядок». Контурами которого сейчас в Москве и озаботились.