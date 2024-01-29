Премьер Греции едет в Турцию

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис намерен посетить Анкару в мае в ответ на визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Афины в декабре прошлого года. Об этом премьер Греции заявил радиостанции Skai 100.3.

"Мы сделали очень важные шаги в направлении сближения двух стран. Греко-турецкие отношения находятся на пути к нормализации, и мы должны сохранить эти достижения", - сказал Мицотакис.

Последние три года между Грецией и Турцией был беспрецедентный по продолжительности кризис, при этом он постоянно обострялся.

Снизить напряженность удалось после разрушительного землетрясения в Турции 6 февраля 2023 года - Мицотакис сразу позвонил Эрдогану и пообещал всяческую помощь в преодолении последствий землетрясения. В свою очередь, Турция выразила соболезнования после железнодорожной катастрофы в Греции. Это позволило создать новый климат в отношениях двух стран.

В Афинах 7 декабря 2023 года прошли переговоры Эрдогана с Мицотакисом и состоялось заседание Высшего совета сотрудничества. По итогам были подписаны Декларация о дружественных отношениях и добрососедстве и 15 документов – соглашений, меморандумов, совместных деклараций.