Сабина Алиева на заседании правления Ассоциации омбудсменов ОИС

Выступая на мероприятии, организованном федеральным налоговым омбудсменом Пакистана, в котором были представлены омбудсмены Турции, Марокко, Индонезии, Бахрейна и Болгарии, Сабина Алиева отметила, что в результате роста количества вооруженных конфликтов и стихийных бедствий возникают серьезные проблемы в сфере обеспечения прав и свобод человека, грубо нарушаются фундаментальные права людей, увеличивается вынужденная миграция.

Отметив, что на фоне этих событий инициативы ООН по решению Целей устойчивого развития ослабли, омбудсмен подчеркнула важную роль национальных институтов прав человека в продвижении этих призывов.

Сабина Алиева рассказала о негативном воздействии оккупации и военных конфликтов на окружающую среду, об актах экологического террора, совершенных Арменией на азербайджанских землях за почти 30 лет оккупации, о проблеме мин на освобожденных территориях. Она проинформировала о строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, с целью обеспечения устойчивого заселения и безопасного проживания.

Омбудсмен отметила, что решение дать Азербайджану провести 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP29 – наглядно демонстрирует высокое доверие и уважение к Азербайджану на международном уровне. Она довела до сведения участников мероприятия, что, будучи членом организационного комитета, созданного с целью организации этого знаменательного мероприятия, принимает активное участие в этом процессе.