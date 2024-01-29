Сабина Алиева на заседании правления Ассоциации омбудсменов ОИС
Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева приняла участие в 10-м заседании правления Ассоциации омбудсменов Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Пакистане.
Выступая на мероприятии, организованном федеральным налоговым омбудсменом Пакистана, в котором были представлены омбудсмены Турции, Марокко, Индонезии, Бахрейна и Болгарии, Сабина Алиева отметила, что в результате роста количества вооруженных конфликтов и стихийных бедствий возникают серьезные проблемы в сфере обеспечения прав и свобод человека, грубо нарушаются фундаментальные права людей, увеличивается вынужденная миграция.
Отметив, что на фоне этих событий инициативы ООН по решению Целей устойчивого развития ослабли, омбудсмен подчеркнула важную роль национальных институтов прав человека в продвижении этих призывов.
Сабина Алиева рассказала о негативном воздействии оккупации и военных конфликтов на окружающую среду, об актах экологического террора, совершенных Арменией на азербайджанских землях за почти 30 лет оккупации, о проблеме мин на освобожденных территориях. Она проинформировала о строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, с целью обеспечения устойчивого заселения и безопасного проживания.
Омбудсмен отметила, что решение дать Азербайджану провести 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP29 – наглядно демонстрирует высокое доверие и уважение к Азербайджану на международном уровне. Она довела до сведения участников мероприятия, что, будучи членом организационного комитета, созданного с целью организации этого знаменательного мероприятия, принимает активное участие в этом процессе.
Сабина Алиева довела до сведения участников мероприятия, что 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP29 – пройдет в 2024 году в Азербайджане. Она предложила организовать на эту тему совместное мероприятие с участием омбудсменов стран ОИС, отметив, что эта встреча создаст возможности для обмена положительным опытом в области пропаганды охраны окружающей среды.
На заседании был обсужден ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, подчеркнута важность представительства Ассоциации на международных форумах.