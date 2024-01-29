Сколько у Путина автомобилей?

Согласно данным, общая сумма доходов Путина за шесть лет составила 67 млн 591 тыс. 875 рублей (750 тыс. долларов).

Также в сведениях указаны квартира (77 кв. м.) и гараж (18 кв. м.) в Санкт-Петербурге, а также три легковых автомобиля – ГАЗ М21, 1960 года выпуска, ГАЗ М21, 1965 года выпуска, "Нива", 2009 года выпуска, прицеп автомобильный "Скиф", 1987 года выпуска.

У Путина есть 10 счетов в банках, на которых находятся 54 416 604,52 рубля (около 604 тыс. долларов), и 230 акций ПАО "Банк Санкт-Петербург" (номинальная стоимость одной акции 11,81 рубля).

В бессрочном пользовании у Путина указана квартира в Москве (153,7 кв. м.) и машиноместо (18 кв. м.) в Санкт-Петербурге.