В соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева о проведении приемов в городах и районах председатель ОАО «Азеришыг» Вугар Ахмедов 30 января принял в Саатлы жителей Саатлинского и Сабирабадского районов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Перед приемом глава ОАО посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Саатлы, возложил цветы.

Во время приема, который прошел в административном здании Ширванского регионального управления электроснабжения и продаж, были даны ответы на соответствующие обращения в связи с деятельностью учреждения, приняты меры по решению некоторых вопросов на местах, рассмотрены письменные обращения по вопросам, требующим рассмотрения. Они были зарегистрированы и направлены в соответствующие отделы «Азеришыг».