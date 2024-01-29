В Турции рассказали об отношении к Конвенции Монтрё

Турция намерена продолжать в полном объеме придерживаться положений Конвенции Монтрё, регулирующей проход военных кораблей через Босфор и Дарданеллы. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на пресс-конференции по итогам переговоров с болгарской коллегой Марией Габриэль.

«Мы будем продолжать выполнять положения Конвенции Монтрё в полном объеме. Не может быть и речи о том, чтобы даже думать об обратном, не говоря уже об обсуждении такой вероятности», — цитирует Anadolu Фидана.

Конвенция Монтрё была принята в 1936 году. Статья 19 документа устанавливает, что торговые суда имеют право свободно и без оплаты проходить через контролируемые Турцией Босфор и Дарданеллы. Для военных судов действуют разные режимы в зависимости от класса кораблей и тоннажа. В военное время у турецких властей есть дополнительные полномочия по регулированию прохода через проливы. Турция может запретить какой-либо стране использовать проливы, если сочтет это угрозой для региональной или своей собственной безопасности. В марте 2022 года Турция закрыла проливы в Черном море для всех военных кораблей.

В конце 2023 года Великобритания передала Украине тральщик, используемый для обнаружения и уничтожения морских мин. Однако турецкие власти отказались пускать его в Черное море.